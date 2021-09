Caos aerei, venerdì Alitalia cancella due voli su tre per lo sciopero

ansa

Venerdì 24 settembre sarà una giornata nera per chi ha in tasca un biglietto Alitalia. Per molti di loro (due su tre) infatti il volo sarà cancellato in seguito allo sciopero di 24 ore del trasporto aereo annunciato per quel giorno. Con i lavoratori da giorni in mobilitazione permanente per la vertenza Ita infatti, la compagnia ha deciso di cancellare due terzi dei suoi voli, attivando un piano straordinario per cercare di limitare i disagi.