Camera, ok alla risoluzione di maggioranza sul Dpfp

La Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica). I sì sono stati 179, i no 95 e due gli astenuti. L'ok al testo di maggioranza preclude gli altri documenti presentati. Il documento, identico a quello approvato in Senato, impegna il governo a "conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del Documento" e contiene l'indicazione a "incrementare il livello della spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale".