Caf: senza risorse in Manovra, dichiarazioni Isee a rischio nel 2020

La Consulta dei Caf lancia l'allarme per l'attività nel prossimo anno, avvertendo che "senza risorse nella legge di bilancio, le dichiarazioni Isee 2020 sono a rischio già da gennaio". E in mancanza di copertura finanziaria "l'attività Isee, alla base delle misure sociali del governo, potrebbe essere pagata direttamente dai cittadini". Per il 2019 i Caf hanno trasmesso all'Inps circa 7,3 milioni di dichiarazioni Isee, il 20% in più del 2018.