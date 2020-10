Burger King vuole una stella di Michelin

“Ci meritiamo quella piccola stella, non pensate?”. È la domanda che Burger King Belgio ha rivolto ai propri clienti, e la piccola stella in questione non è altro che la stella della guida Michelin, la Bibbia mondiale dell'enogastronomia. L'ultima trova marketing di Burger King è stata piuttosto ardita, ma a quanto pare comincia a dare i suoi frutti.

LA RISPOSTA DI MICHELIN

Qualche giorno dopo la pubblicazione dell'appello su Facebook di Burger King Lussemburgo (che ha condiviso la campagna) è infatti arrivata la risposta della pagina ufficiale della guida Michelin. Una risposta con tanto di foto della consumazione in corso nel noto fast food accompagnata dal commento: “Chi lo ha detto che ci serve il servizio buono?”.

L'ARRIVO DEGLI ISPETTORI

Seguita però da un ammonimento, questo più in stile Michelin, che oltre a promettere l'invio degli ispettori – ovviamente in incognito – ricordava i severi criteri di valutazione per ottenere la stella: qualità degli ingredienti, maestria nella preparazione, armonia dei sapori e quanta personalità dello chef si ritrova nel piatto.

RACCOLTA FIRME

Ora non resta che vedere se il Master Angus Burger di Burger King riuscirà a superare l'assaggio: nel frattempo, grazie al boost garantito dal botta e risposta via social con Michelin, la raccolta firme che accompagna la richiesta ha cominciato a raccogliere molte adesioni.

