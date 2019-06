Btp/Bund, lo spread chiude a 243 punti: ai minimi da marzo

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scivola ai minimi da marzo, chiudendo a 243 punti base, con il rendimento del decennale italiano sceso al 2,11%. A far raffreddare il differenziale sono state le parole del presidente della Bce Mario Draghi, il quale ha parlato dell'ipotesi di ridurre i tassi di interesse nel caso in cui l'inflazione non tornasse a crescere.