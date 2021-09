"Il Pil può sfiorare +7%, stiamo vivendo un momento magico". Lo afferma Renato Brunetta, secondo il quale molto si deve alla spinta delle riaperture, portate dal Green pass. La settimana prossima, riferisce il ministro per la Pubblica amministrazione, l'esecutivo è atteso all'appuntamento della nota di aggiornamento al Def. Sulla crescita la stima prudenziale indicata sarà però ancora a +6%.

Al Festival dell'Innovazione organizzato dal Foglio, Brunetta si convinto che entro un mese possa arrivare il contratto delle funzioni centrali del lavoro pubblico (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici) che dovrebbe contenere anche le regole sul nuovo lavoro agile e fare da apripista al resto delle amministrazioni che dovrebbero regolarlo entro l'anno.

"C'è una tale domanda di lavoro - ha spiegato Brunetta - che avremo il problema opposto, cioé quello di trovare i lavoratori". Insomma ci sarà una richiesta sostanziosa di lavoratori "skillati" che non è detto sarà possibile facilmente coprire. "Tra un mese ci sarà il primo contratto sul lavoro agile - ha ribadito il ministro - in cui ci saranno diritti e doveri, come si farà, chi lo farà, la disconnessione, la produttività. Il contratto ci sarà, stiamo lavorando all'organizzazione sul lavoro da remoto, obiettivi, metodi, premi, formazione. Poi ci deve essere la sicurezza informatica. Stiamo lavorando sull'interoperabilità delle banche dati con il Pnrr".

L'accordo sarà individuale tra l'amministrazione e il lavoratore. Ma ci deve essere la soddisfazione dei cittadini". A queste condizioni - ha spiegato - le amministrazioni possono fare tutto lo smart working che vogliono".