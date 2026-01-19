Borse giù e oro sui massimi a causa delle tensioni Usa-Ue sulla Groenlandia

ORO E ARGENTO SU NUOVI MASSIMI

Secondo alcune indiscrezioni, i Paesi europei sarebbero pronti a rispondere alle tariffe con controdazi da 93 miliardi di dollari. In questo contesto che lascia intravedere un nuovo scontro commerciale, oro e argento hanno toccato nuovi record. Gli investitori si stanno rivolgendo sugli asset considerati più sicuri e così il metallo giallo ha toccato 4.677 dollari l’oncia (+1,8%) per la consegna spot mentre l'argento è in progresso di oltre il 4% dopo un nuovo top a 94,08 dollari.