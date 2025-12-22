Borse e mercati, i migliori e i peggiori nel 2025 secondo il Financial Times

ORO E ARGENTO SUPERSTAR

Il 2025 è anche l’anno dei metalli preziosi. Oro e argento sono saliti del 65% e 130%, spinti sia dagli acquisti delle banche centrali che dalle crescenti tensioni geopolitiche. Fresnillo, produttore di argento ha messo a segno un rialzo del +426%. Bene anche i titoli della difesa. In Europa, oltre a Rheinmetall (+154%), in Italia si è messa in luce Leonardo, salito di oltre il 90%. Bene anche Rank (+192%) e nel Regno Unito Babcock International, salita di quasi il 400%.