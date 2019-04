Borsa, Tokyo chiude in lieve calo: l'indice Nikkei perde lo 0,27%

La Borsa di Tokyo chiude in lieve calo, con gli investitori che riducono le proprie posizioni in prossimità dell'abdicazione dell'Imperatore Akihito, fissata per il 30 aprile. L'indice Nikkei perde lo 0,27% a quota 22.200 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile a un livello di 111,90 sul dollaro e a un valore di 125,30 sull'euro.