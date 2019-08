Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +1,77%

Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Milano nonostante le incertezze sul futuro del governo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,77% a 20.847 punti. Ha terminato le contrattazioni col segno più anche il Ftse All Share che ha fatto registrare un +1,63% a 22.363 punti. Lo spread ha chiuso in discesa a 201 punti: il rendimento del Btp decennale si è portato all'1,33%.