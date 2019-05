Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +1,19%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,19%, a 20.376 punti. Il Ftse All-Share ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,16% ​a 22.296 punti. Chiudono in rialzo anche le altre principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,67% a 5.316 punti, Londra lo 0,65% a 7.277 punti e Francoforte lo 0,49% a 12.011 punti.