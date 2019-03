Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +0,57%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,57%, a 20.749,2 punti. Il Ftse All-Share ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,49% ​a 22.785,80 punti. Chiusura col botto per la Juventus le cui azioni, dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, hanno chiuso in rialzo​ del 17,4%.