Borsa, Piazza Affari chiude in netto ribasso: Ftse Mib -3,28%

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,28% a 19.228 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 3,02% a quota 21.004. Chiusura molto pesante anche per le principali Borse europee con Francoforte che ha perso il 3,52%, Londra il 2,26% e Parigi il 2,13%.