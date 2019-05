Borsa, Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib a -1,82%

Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano, sulla scia dei timori per una guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,82% a 20.817 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,89% a quota 22.771 punti. Chiude a 272 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano al 2,67% sul mercato secondario.