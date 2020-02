Borsa, Piazza Affari chiude in lieve calo: Ftse Mib a -0,05%

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,05% a 24.478 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,11% a 26.553 punti. Stabile lo Spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, in area 136 punti base.