Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib -1,65%

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, sulla scia delle minacce reciproche nella guerra dei dazi fra la Cina e il presidente Usa, Donald Trump. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha perso l'1,65% a 20.473 punti mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,59% a quota 22.346 punti.