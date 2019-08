Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib a -0,14%

Nel giorno del secondo e ultimo giorno di consultazioni in vista della possibile formazione di un nuovo governo, la Borsa di Milano ha chiuso in leggero ribasso. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,14% a 20.816 punti mentre il Ftse All Share ha fatto segnare un -0,15% a 22.742 punti. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread ha chiuso in discesa a 198 punti rispetto ai 201 della precedente chiusura.