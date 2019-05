Borsa, Piazza Affari apre piatta: Ftse Mib a +0,01%

Apertura senza direzione per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,01%, mentre il Ftse All Share segna un calo dello 0,03%. Avvio piatto anche per gli altri principali listini europei: Londra apre in rialzo dello 0,1%, Parigi cede lo 0,03%, mentre Francoforte nei primi scambi è invariata rispetto alla chiusura di giovedì.