Borsa, Piazza Affari apre in lieve calo -0,21%

Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a 24.428 punti. Indici deboli anche per le principali Borse europee. Londra segna un calo dello 0,12% a 7.457 punti, Francoforte dello 0,28% a 13.476 punti e Parigi dello 0,35% a 6.008 punti.