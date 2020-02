Chiusura in rosso per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha registrato un calo del 3,58% dopo aver sfiorato un ribasso di cinque punti percentuali, l'Ftse All Share ha perso lo 3,47%. Anche le Borse europee, in un clima molto nervoso per il contagio del coronavirus , si sono mosse sugli stessi livelli: Londra -3,1%, Parigi -3,3%, Francoforte -3,8%.

Spread Btp-Bund a 171 punti Chiude in rialzo a 171 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del decennale italiano all'1,01%. Il differenziale era schizzato in area 180 punti. Si scalda anche il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario che viaggia intorno all'1,11%.

Le Borse europee bruciano 310 miliardi Il venerdì nerissimo sui mercati azionari europei ha causato un calo dell'indice Euro stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sulle Borse del vecchio continente, del 3,5%, che si traduce in 310 miliardi di euro di capitalizzazione persi in un'unica giornata. La sola Piazza Affari ha bruciato oltre 21 miliardi.

Le misure anti-crisi nel decreto in arrivo al Cdm Intanto è pronto il decreto economico per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "E' stato varato in tempi record". La bozza prevede la sospensione per 6 mesi delle bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti, lo stop alle rate di assicurazioni fino al 31 luglio. Il decreto, in Cdm stasera, sospende anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese, e stabilisce un acceso al Fondo di garanzia per le pmi gratuito, con priorità e con il massimo delle garanzie consentite. Inoltre prevede una stretta sull'aumento scorretto dei prezzi.