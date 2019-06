Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,41%, spread a 240 punti

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha messo a segno un +0,41% in finale di seduta a 21.221,38 punti. Lo spread si ferma a 240 punti con un rendimento del 2,11% dopo la discesa registrata in seguito alle parole di martedì del presidente della Bce, Mario Draghi, sulla volontà di tenere bassi i tassi per spingere l'economia.