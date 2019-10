Borsa, Milano chiude in rialzo: +0,85%

Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,85% a 21.652 punti. Positive anche le Borse europee: Francoforte sale dello 0,7% con il Dax a 12.097 punti, Parigi registra un +0,61% con il Cac 40 a 5.521 punti e Londra un +0,59% con il Ftse 100 a 7.197 punti. In chiusura dei mercati finanziari spread Btp-Bund in rialzo, a quota 151 punti base.