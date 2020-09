Borsa, Milano chiude in profondo rosso: Ftse Mib -3,75% | I mercati europei temono un nuovo lockdown

Ancora male le banche, già in forte affanno nelle scorse sedute. Unicredit e' arretrata di oltre il 6,17% a 7,09 euro, seguita da Banco Bpm (-5,86% a 1,3 euro). Male anche Intesa Sanpaolo (-4,62% a 1,63 euro). Sul settore bancario grava, in aggiunta ai timori legati alla nuova ondata di Covid, lo scandalo legato all'attivita' di riciclaggio di denaro illecito da parte di alcune grandi banche. Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, sui timori di una seconda ondata di coronavirus in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso il 3,75% a 18.793 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 3,55% a 20.604 punti.