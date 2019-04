Borsa, Milano chiude in negativo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,46%

Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,46% a 21.671 punti. Segno meno anche per le altre principali Borse europee: Francoforte -0,94% a 11.850 punti, Parigi -0,65% a 5.436 punti, Londra -0,35% a 7.425 punti e Madrid -0,13% a 9.245 punti.