Borsa, Milano chiude in moderato rialzo: Ftse Mib +0,53%

Piazza Affari chiude in moderato rialzo: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,53% a 18.741,98 punti. Bene gli altri listini europei: Londra (+1,10%), Parigi (+0,68%) e Madrid (+0,58%). Soltanto Francoforte termina la seduta in negativo a -0,21%. Sul fronte dello spread, il differenziale Btp-Bund chiude in calo a 288 punti base dai 296 di giovedì. Il titolo decennale italiano paga un rendimento del 3,12%.