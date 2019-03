Borsa, Milano chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,17%, All Share +0,21%

Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,17% a 20.694 punti mentre l'All Share lo 0,21% a 22.734 punti. Giornata positiva soprattutto per Moncler: il titolo è salito del 10,5% a 37,4 euro dopo la diffusione dei conti 2018. Male invece per il reparto bancario con Mediobanca a -2,31%, Ubi Banca a -2,21%, Saipem a -1,93%, Banco Bpm a -1,69%.