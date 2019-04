Borsa, Milano chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,16%

Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna +0,16% a 21.892,42 punti. Giornata debole anche per le principali Borse europee. Parigi chiude in progresso dello 0,11% con l'indice Cac 40 a 5.508 punti. Lievi rialzi anche a Francoforte con l'indice Dax che guadagna lo 0,17%. A Londra l'indice Ftse 100 rimane invariato a 7.436 punti. Leggero rialzo invece per la Borsa di Madrid con l'indice Ibex in rialzo dello 0,26%.