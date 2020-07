Borsa, Milano chiude in forte calo: Ftse Mib -1,98%, Atlantia affonda a -8%

Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,98% a 19.505 punti, dopo aver toccato un minimo a pochi minuti dalla chiusura a quota 19.502. Le tensioni per la concessione di Autostrade per l'Italia pesano sulla controllante Atlantia: il titolo, debole per tutta la giornata, ha chiuso con un ribasso dell'8,2% a 13,1 euro.