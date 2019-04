Borsa, Milano apre in positivo: il Ftse Mib avanza dello 0,12%

Avvio di seduta in territorio positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,12% a 21.918 punti. Apertura sostanzialmente stabile per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,04% a 5.510 punti e Francoforte lo 0,05% a 12.026 punti. Ha fatto un po' meglio invece Londra, salita dello 0,18% a 7.450 punti.