Borsa, Milano apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,74%

Apertura in moderato ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede lo 0,74% a 18.195,35 punti, mentre il Ftse All Share arretra dello 0,64% a 20.048,32 punti. Sulla scia di Apple, in forte calo Stm che lascia sul terreno quasi il 4%. In rosso anche le altre principali Piazze europee: Parigi -1,01%, Francoforte -0,68% e Londra -0,67%.