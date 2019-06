Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib perde lo 0,35%

Apertura di seduta con il segno meno per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,35% a 21.314 punti. Avvio in calo per lo spread fra Btp e Bund: il differenziale segna 241 punti contro i 243 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari al 2,11%.