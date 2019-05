Borsa: Milano apre in calo a -0,12%, spread ancora sopra 280 punti

La Borsa di Milano apre in calo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,12% a 20.837 punti. Avvio nuovamente in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che segna 287 punti base in rialzo rispetto ai 284 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,76%.