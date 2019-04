Borsa: Juve, l'eliminazione dalla Champions costa 299 milioni

La sconfitta contro l'Ajax, e la conseguente eliminazione dalla Champions League, è costata alla Juventus 299 milioni di euro in termini di capitalizzazione di Borsa. Il titolo dei bianconeri, infatti, a Piazza Affari ha perso il 17% riducendo il valore del club da 1,7 a 1,42 miliardi di euro. Andamento positivo, invece, per la squadra olandese che, col passaggio in semifinale, ha guadagnato l'8,45%, a 18,6 euro sulla piazza di Amsterdam.