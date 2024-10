Borsa Italiana lancia l’evento “Investire in un mondo che cambia” per il 31 ottobre a Milano

LA SEDE DELL'EVENTO

L’evento, gratuito, che si terrà giovedì 31 ottobre dalle 9.30 alle 13 presso la storica e iconica sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, prevede incontri e seminari tematici per la formazione e l’educazione finanziaria, favorendo il networking con l’obiettivo di andare oltre i confini dell’evento stesso per iniziare a creare una vera e propria community continuativa di intermediari finanziari (brokers e emittenti) orientati al target retail. Per partecipare basta registrarsi online.