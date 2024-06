Borsa: Milano chiude a -2,69%, per Bloomberg "nessun allarme"

Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,69% a 34.832 punti. Finale in rosso anche per gli altri listini europei, con Parigi a -3,05%, in calo di oltre 3 punti percentuali, Francoforte a -1,6% e Madrid a -1,3%. Più cauta Londra, che chiude a -0,25%. La Bce non è in allarme per le turbolenze sui mercati: secondo Bloomberg, infatti, su Parigi la "tempesta resta sotto controllo" e aggiunge che "finora non è stata nemmeno presa in considerazione alcuna misura per far fronte a questa situazione".