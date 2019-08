Borsa, chiusura in rialzo per Milano: Ftse Mib +1,52%

Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,52%, a quota 20.991 punti. Lo spread è in netta discesa: il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 182 punti, quasi 20 punti base in meno rispetto alla chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che è si portato all'1,14%, sui minimi da agosto 2016.