Borsa, tornano i timori sulle banche: Milano chiude in netto calo (-2,23%) | Crolla Deutsche Bank

Sia la Bce, con la presidente Christine Lagarde al vertice Ue, sia il premier tedesco Olaf Scholz hanno rassicurato sulla solidità delle banche europee.

"Il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, perché dispone di solide posizioni patrimoniali e di liquidità"; inoltre, "è forte perché abbiamo applicato tutte le riforme normative concordate a livello internazionale dopo la crisi finanziaria globale", ha affermato la presidente della Banca centrale europea davanti ai leader dei Ventisette, durante l'Eurosummit a Bruxelles. "I recenti sviluppi ci ricordano quanto sia stato importante migliorare continuamente questi standard normativi. Ora dobbiamo progredire nel completamento dell'unione bancaria. È inoltre necessario lavorare ulteriormente per creare dei mercati dei capitali veramente europei", ha sottolineato Lagarde, che rassicura come la "Bce è pronta a intervenire in caso di necessità".

Venerdì nero

Le rassicurazioni non sono, però, bastate a provocare una ripresa significativa dei corsi. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso del 2,23% a 25.892,18 punti, il peggiore in Europa, penalizzato dalla forte presenza delle banche sul listino. Catena di ribassi anche sulle altre piazze, con il Dax tedesco che ha perso il l'1,70%. A Francoforte Deutsche Bank ha chiuso in calo dell'8,65% dopo aver perso il 14% in mattinata. A Londra l'Ftse ha perso l',126%, a Parigi il Cac l'1,87%. A Milano Bpm, Unicredit e Bper hanno chiuso in ribasso di oltre il quattro per cento. La peggiore del listino è però Iveco che ha chiuso in calo del 5,01%. In controtendenza Diasorin, che ha guadagnato il 3,6%.