Borsa, avvio positivo per Milano: Ftse Mib +0,11%, All Share +0,08%

Avvio di seduta in lieve rialzo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna lo 0,11% a 19.421 punti, mentre il Ftse Italia All Share guadagna lo 0,08% a 21.359 punti. Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund tedesco che si attesta a 252 punti base, con il tasso del decennale italiano al 2,73% sul mercato secondario.