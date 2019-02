Boom dei pagamenti digitali e delle nuove app

In questo settore in crescita si inserisce l'applicazione PagaComodo - presentata in un convegno promosso da PayTipper e patrocinato dal Comune di Milano che si è tenuto a Palazzo Marino - grazie alla quale diventa ancora più facile e veloce pagare le proprie bollette, Mav, Rav, Freccia e gli avvisi di pagamento alle pubbliche amministrazioni attraverso il circuito PagoPA. Creata da PayTipper e disponibile sugli app store Apple e Android, la app PagaComodo offre svariate funzioni, quali l'archiviazione delle ricevute di pagamento, nonché la creazione di promemoria per evitare di dimenticare le varie scadenze di pagamento. Si tratta di uno strumento dall'utilizzo molto semplice, che potrebbe supportare nel passaggio a un mondo cashless anche gli italiani meno avvezzi all'uso di alternative al contante.



Angelo Grampa, a.d. di PayTipper, ha dichiarato: "Un aspetto innovativo, che distingue la app PagaComodo dalle altre, è il suo meccanismo di diffusione che, oltre a permettere agli utenti di invitare degli amici, utilizza gli esercenti della rete PuntoPuoi per diffondere l'app stessa. Si tratta di un modello commerciale ibrido, in cui gli esercizi fisici mantengono il ruolo di contatto con i cittadini, estendendo al mondo digitale la fiducia, la simpatia, il servizio che i nostri commercianti sono abituati ad offrirci. E' la dimostrazione che i servizi digitali non devono essere alternativi agli esercizi commerciali tradizionali, bensì possono essere sinergici con loro".



Durante il convegno, il relatore Ruben Razzante, Docente di Diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, ha dichiarato: "Nella società dell'informazione le pubbliche amministrazioni operano ancora in parte secondo modelli organizzativi datati. Tutto ciò si traduce in oneri amministrativi diretti e indiretti per i cittadini e le imprese. La trasformazione digitale può realizzarsi supportando processi di semplificazione e digitalizzazione in una logica sistemica e integrata. Il 2019 sarà un anno cruciale per la digitalizzazione nazionale della Pubblica amministrazione. La Psd2 – direttiva europea sui pagamenti digitali entrata in vigore nel gennaio 2018 – ha aperto il mercato e creato opportunità per nuovi intermediari e Fintech intenzionati a entrare in questo settore, consentendo la condivisione dei dati tra i diversi attori con il cosiddetto 'open banking'".