Bonus affitto 2021: a chi spetta e quali sono le scadenze

Complici anche le difficoltà economiche causate dalla pandemia, negli ultimi mesi il numero di bonus governativi è aumentato in modo molto consistente. Tra di essi c'è anche il "bonus affitto 2021", una delle tante misure messe a punto per contrastare il calo del reddito legato al Covid-19. Attenzione però, perché in questo caso si tratta di un bonus destinato ai locatori, cioè ai proprietari che hanno dato un immobile in affitto, ma che indirettamente avvantaggia anche gli inquilini.

I REQUISITI

Il bonus affitto 2021, infatti, è destinato ai locatori che hanno accordato (o hanno intenzione di accordare) una riduzione del canone di affitto all'inquilino nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Quindi, in sostanza, è una sorta di incentivo del governo a venire incontro agli inquilini in difficoltà con il pagamento dell'affitto. Per poter accedere al bonus affitto 2021, inoltre, i proprietari dovranno essere in possesso di altri due requisiti: contratto di affitto stipulato almeno dal 29 ottobre 2020 e ubicazione dell'immobile in un Comune ad alta tensione abitativa (qui l'elenco completo). Infine, l'immobile in questione deve essere l'abitazione principale dell'affittuario.

IMPORTO MASSIMO

Non esiste, invece, una distinzione per tipologia di contratto: sia quelli in regime ordinario che con cedolare secca possono rientrare nel bonus. La cifra che ogni proprietario può incassare è pari al 50% dell'importo complessivo della cifra sottratta con la rinegoziazione del canone. In ogni caso, il rimborso non potrà superare il tetto dei 1.200 euro e ogni proprietario può presentare una sola domanda.

TEMPO FINO AL 6 SETTEMBRE

Le domande per usufruire del bonus affitti 2021 vanno presentate online tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. I termini sono stati aperti lo scorso 6 luglio e scadranno il 6 settembre, quindi tra meno di un mese. I proprietari interessati, che rientrano nelle specifiche illustrate in precedenza, possono presentare domanda accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite Spid, carta d'identità elettronica, Entratel/Fisconline e carta nazionale dei servizi. Nella compilazione della domanda, oltre all'Iban per l'accredito del bonus, vanno specificati inizio e fine del contratto di affitto e l'importo del canone prima e dopo la rinegoziazione.

COME INVIARE LA DOMANDA

La domanda, in parte precompilata dall'Agenzia delle Entrate, può essere inviata in maniera autonoma online, attraverso la propria area riservata sul portale dell'Agenzia, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

