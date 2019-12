Bolli auto nelle agenzie, avanti con il sistema PagoPA anche nel 2020

Realizzato dall'Agenzia Italia digitale e previsto per legge, PagoPA è diventato velocemente il sistema unico per indirizzare i versamenti verso la Pubblica amministrazione: si tratta di un canale standardizzato e sicuro, e semplice per tutti i soggetti coinvolti. Le Agenzie automobilistiche hanno cominciato a utilizzare il servizio già da gennaio 2019 per le tasse auto con moneta elettronica. Il sistema preverde che le somme vengano versate istantaneamente alla Pubblica amministrazione e questo rappresenta una sicurezza assoluta sia per il cittadino sia per la Regione o la Provincia autonoma di riferimento.

Inoltre, il servizio reso nelle agenzie di pratiche auto ha un valore consulenziale importante grazie alla formazione specifica sulle tasse di circolazione di tutti gli operatori aderenti a Unasca (unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica). "Nelle agenzie associate all'Unasca - dice il segretario nazionale Yvonne Guarnerio -, diversamente da altri canali di pagamento sia fisici sia virtuali, il cittadino può controllare la situazione pregressa dei pagamenti, sanando così eventuali problemi. Inoltre, può far aggiornare gli archivi regionali in caso di disallineamenti, ricevndo un'assistenza qualificata e professionale nella specifica normativa".

Con i suoi circa 3.400 sportelli, Unasca rappresenta la principale Associazione di categoria delle autoscuole delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica, quelli comunemente noti come Agenzie pratiche auto. Si è costituita nel 1967 senza fini di lucro ed è portavoce di una realtà occupazionale di oltre 20mila addetti.