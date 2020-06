Bollette, l'Autorità: "Dal primo luglio -6,7% gas e +3,3% luce"

Dopo i forti ribassi del secondo trimestre, a partire dal primo luglio e per il terzo trimestre le bollette per le famiglie segneranno un parziale calo. Per il gas scenderà del 6,7%, mentre l'elettricità salirà del 3,3%. Lo rende noto l'Autorità per l'energia e l'ambiente, spiegando che il rincaro è legato ai costi per il funzionamento del sistema. Al lordo delle tasse, rispetto al 2019 la famiglia tipo beneficia di un risparmio annuo di 212 euro.