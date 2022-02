Bollette, Gelmini a Tgcom24: "Il governo aiuta le famiglie senza nuovo debito"

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista a TgCom24. Con il provvedimento "andiamo ad aiutare circa 3,5 milioni di famiglie in difficoltà che eviteranno il caro bollette e pensiamo alle imprese, soprattutto alle Pmi per le quali abbiamo stanziato un miliardo".

"Dall'esecutivo è arrivata una risposta decisa, che si somma ai 10 miliardi sinora stanziati, sul tema energia. Ci siamo occupati anche del settore automotive, destinando 1 miliardo. E non abbiamo dimenticato le Regioni, i Comuni e le Province: ci sono risorse per l'illuminazione nelle scuole e per il riscaldamento degli ospedali". A spiegarlo è il ministro Gelmini che poi ricorda di come, superata la pandemia, il nuovo obiettivo di questo governo sia affrontare l'emergenza economica: "Credo che il governo ce la stia mettendo tutta per rendere la crescita stabile".

Mariastella Gelmini rivendica le posizioni nette prese da Forza Italia in tema di vaccini e green pass, spiegando di come il partito stia continuando a sostenere in maniera convinta l'operato del presidente del Consiglio: "Stiamo affrontando i temi economici con determinazione e credo che questa capacità di costruire sia lontana dal fare chiacchiere e dal cedere a forme di populismo e slogan. La scelta del presidente Berlusconi di sostenere il premier Draghi e un governo di unità nazionale credo stia pagando e gli elettori lo stanno apprezzando" - conclude la Gelmini.