Bollette, Codacons: rincari sono un massacro per famiglie e imprese

Gli aumenti delle tariffe di luce e gas decisi da Arera rappresentano un massacro per le tasche di famiglie e imprese, e portano la stangata totale per le tasche dei consumatori a raggiungere la cifra record di + 1.119 euro a famiglia solo per i rincari di luce e gas tra il 2021 e il 2022. Lo afferma il Codacons, commentando gli aggiornamenti tariffari: "In soli 9 mesi le tariffe del gas salgono del +84,4%, mentre l'elettricità cresce del +86,9%".