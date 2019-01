Boeri: "Inps è patrimonio di tutti, mai calpestare la sua autonomia"

L'Inps "è un patrimonio di tutti, non di questo o quel partito, non di questa o quella rappresentanza di interessi. La sua autonomia, garantita dalle disposizioni di legge, non deve essere mai calpestata". Lo ha detto il presidente dell'Inps Tito Boeri, aggiungendo che l'Istituto "deve applicare le norme approvate dal Parlamento ed è garante imparziale del patto intergenerazionale su cui regge gran parte del nostro sistema di protezione sociale".