Boeing taglia la produzione del modello 737 del 19%

Boieng taglia momentaneamente la produzione del 737 del 19%, passando da 52 a 42 aerei al mese. La scelta dell'azienda arriva in seguito ai due incidenti avvenuti nell'arco di pochi mesi e alla decisione di lasciare a terra tutti i 737 Max fino a quando non ci sarà un quadro più chiaro. Boeing ha annunciato inoltre la creazione di un comitato di quattro membri per la revisione della sicurezza.