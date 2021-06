Bloccati i furbetti del Cashback

Tempi duri per i furbetti del Cashback di Stato. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora arriva la conferma dal viceministro dell'Economia Laura Castelli, che tramite il suo profilo Facebook ha annunciato l'inizio dei controlli sui micro-pagamenti sospetti.

Alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio direttamente sull'App IO. Si tratta di persone iscritte al programma Cashback sospettate di aver effettuato micro-pagamenti in serie per scalare la classifica generale e incassare il bonus extra da 1.500 euro . Al termine di ogni semestre, infatti, oltre ai 150 euro di Cashback previsto al raggiungimento della quota, i primi centomila della classifica generale ottengono un premio aggiuntivo.

MICRO-TRANSAZIONI RIPETUTE



Rimanere tra i primi centomila non è semplice, e così qualcuno ha pensato di aggirare le regole e scalare la classifica effettuando transazioni da pochi centesimi a distanza ravvicinata. Un caso da manuale del furbetto del Cashback è quello del rifornimento di benzina in modalità self service spezzettato in decine di piccoli rifornimenti. Ovviamente per la "gioia" del proprietario del distributore che alla fine rischia di rimetterci solamente per la carta degli scontrini.