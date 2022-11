Black friday, Confesercenti: 12,7 milioni di italiani già pronti, spesa media di 261 euro a persona

Si gioca d'anticipo per i regali di Natale - La somma media risulta più alta al Nord e nelle Regioni del Centro Italia (rispettivamente 282,7 euro e 281,94 euro) rispetto a Sud e Isole (232,22 euro). Per quanto riguarda età e genere, i maggiori a spendere sono gli over 35 (286,26 euro previsti) e gli uomini (301,81 euro). In molti casi si tratta di un anticipo degli acquisti di Natale. Il 57% di chi comprerà al black friday dichiara infatti di voler utilizzare l'occasione per comprare già un regalo per Natale.

Al top gli acquisti di prodotti moda - Complessivamente, secondo le stime di Confesercenti, circa 1,9 miliardi di euro di spesa per i regali delle Feste sarà quindi anticipata nei prossimi sette giorni. Protagonisti saranno, in generale, gli acquisti di prodotti moda. Il 64% degli intervistati, infatti, indica l'intenzione di acquistare capi d'abbigliamento, calzature o accessori moda approfittando degli sconti. Seguono elettronica ed informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, ed elettrodomestici, dalle tv alle lavatrici, indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c'è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti, principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici ed altri prodotti di profumeria.

Dominano le piattaforme di e-commerce - Se, dunque, solo il 29% farà un acquisto in un negozio di prossimità (il 15% in un negozio di vicinato multimarca, il 14% in un negozio monomarca), a fare la parte del leone saranno le piattaforme di e-commerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l'acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%). Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati.

Sconti prolungati oltre il "venerdì nero" - Confesercenti, dal sondaggio condotto con Ipsos, segnala anche come quest'anno il periodo degli sconti si sia esteso ben oltre i confini della settimana del "venerdì nero", con offerte "black" già dal primo novembre, caratterizzata da una campagna pubblicitaria di dimensioni "inedite": l'86% degli italiani maggiorenni, circa 32 milioni di persone, ha ricevuto un'offerta promozionale diretta, soprattutto via mail (79% delle indicazioni), sms (27%), WhatsApp (18%), o telefono (11%). Ad essere bersagliate soprattutto donne, tra cui l'88% dichiara di essere stata raggiunta da un'offerta.