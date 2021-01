Bitcoin, Consob Gb ai risparmiatori: "Potete perdere tutto" 

La Consob britannica mette in guardia i risparmiatori sui grandi rischi che corrono acquistando Bitcoin e altre criptovalute. "Investendo in questo tipo di prodotto devono essere preparati a perdere tutto", si legge in una nota. La Fca si dice "a conoscenza" di società che promettono alti ritorni da investimenti in criptoasset e invita i consumatori ad "essere diffidenti nel caso in cui venissero contattati e pressati ad investire velocemente".