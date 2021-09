Bill Gates compra gli hotel Four Seasons

Con un acquisto da 2,2 miliardi di dollari in contanti, Bill Gates diventa socio di maggioranza della catena di hotel di lusso Four Seasons. La sua società di investimento, infatti, ha rilevato metà della partecipazione del principe saudita Alwaleed bin Talal, proprietario della Kingdom Holdings, portando la quota del magnate della Silicon Valley dal 47,5% al 71,5%.

Il cofondatore di Microsoft guarda oltre il Covid e punta sulla ripresa del turismo. Bill Gates è diventato socio di maggioranza della catena di hotel di lusso grazie all'acquisizione ultimata dalla Cascade Investment, la società che gestisce parte del sui patrimonio. La holding statunitense ha sborsato 2,2 miliardi di dollari in contanti per acquistare dal miliardario principe saudita il 23,75% della sua quota, di fatto dimezzandola.

96 HOTEL DI LUSSO IN 39 PAESI



Bill Gates entra per la prima volta tra gli azionisti della catena di hotel di lusso, che conta 96 strutture in 39 paesi in tutto il mondo, nel 2007 quando la Cascade si siede per la prima volta al tavolo degli azionisti della catena internazionale di hotel di lusso, unendo le forze con la società saudita Kingdom Holdings.